Ворожі дрони влучили у житлові будинки у Чернігові: фото наслідків

Ворожий дрон частково зруйнував два поверхи багатоквартирного будинку.
Ввечері суботи, 15 березня, ворожі дрони атакували місто Чернігів. внаслідок влучання одного з "шахедів" зруйновані два верхніх поверхи багатоповерхівки.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Увечері 15 березня ворог ударив безпілотниками по Чернігову. У межах міста – влучання "Шахедів". Ворог уразив пʼятиповерхівку, зруйновано 2 верхніх поверхи. Також терористи вдарили по приватному сектору", – йдеться у повідомленні.
В ДСНС України повідомили, що внаслідок влучання врожого дрона у багатоповерхівку сталася пожежа. Рятувальники також показали наслідки вечірньої атаки.
За інформацією начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, у пошкодженій п'ятиповерхівці завалено 2 квартири. Рятувальники щойно отримали до них доступ.
"Станом на зараз постраждалих не виявлено. Евакуйовано одну літню жінку", - повідомив Брижинський.
Наразі рятувальники локалізують пожежу. Всі екстрені служби продовжують рятувальні роботи.
Нагадаємо, влучання "Шахедів" у Чернігові зафіксовано в двох районах міста. Один шахед влучив в пʼятиповерхівку, інший пошкодив два приватні будинки.
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