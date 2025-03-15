Ворожі дрони влучили у житлові будинки у Чернігові: фото наслідків

Ввечері суботи, 15 березня, ворожі дрони атакували місто Чернігів. внаслідок влучання одного з "шахедів" зруйновані два верхніх поверхи багатоповерхівки.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Увечері 15 березня ворог ударив безпілотниками по Чернігову. У межах міста – влучання "Шахедів". Ворог уразив пʼятиповерхівку, зруйновано 2 верхніх поверхи. Також терористи вдарили по приватному сектору", – йдеться у повідомленні.

В ДСНС України повідомили, що внаслідок влучання врожого дрона у багатоповерхівку сталася пожежа. Рятувальники також показали наслідки вечірньої атаки.

Один з ворожих дронів пошкодив будинки у приватному секторі Чернігова / Фото: ДСНС України у Telegram

На місці влучання триває ліквідація наслідків / Фото: ДСНС України у Telegram

За інформацією начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, у пошкодженій п'ятиповерхівці завалено 2 квартири. Рятувальники щойно отримали до них доступ.

"Станом на зараз постраждалих не виявлено. Евакуйовано одну літню жінку", - повідомив Брижинський.

Наразі рятувальники локалізують пожежу. Всі екстрені служби продовжують рятувальні роботи.

Інформація про постраждалих не надходила, рятувальна операція триває / Фото: ДСНС України у Telegram

Внаслідок влучання дрона у багатоповерхівці спалахнула пожежа / Фото: ДСНС України у Telegram

Нагадаємо, влучання "Шахедів" у Чернігові зафіксовано в двох районах міста. Один шахед влучив в пʼятиповерхівку, інший пошкодив два приватні будинки.

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