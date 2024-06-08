Ворожі дрони знову розліталися Україною: куди прямують

У ніч проти 8 червня 2024 року у кількох областях України, зокрема, на півночі нашої країни, оголошена повітряна тривога.

Її причиною став рух ворожих шахедів.

Повітряна тривога оголошена для Сумської, Полтавської, Харківської, Луганської областей та автономної республіки Крим.

Зокрема, і моніторингові канали, і Повітряні Сили ЗСУ попереджують про ворожий безпілотник у напрямку Полтавщини.

Пізніше у Полтавському районі пролунали звуки вибухів.

"В області працює ППО. Шахеди на підльоті до Чугуєва", - додають у соціальних мережах на Харківщині.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині російський дрон влучив у рейсовий автобус.

Крім того, ми раніше інформували, що у Хмельницькій області сталися вибухи.

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