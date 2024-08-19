Ворожі дрони знову рухаються Україною: які напрямки

У ніч проти 19 серпня 2024 року Україною кружляють ворожі ударні дрони.

У Повітряних Силах ЗСУ озвучили їхній напрямок руху:

БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину.

БпЛА на Полтавщині у напрямку Миргорода зі сходу.

БпЛА північно-східніше від Миколаєва, курс північний.

БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курс північно-західний.

Кіровоградська область - загроза застосування ударних БпЛА.

Черкаська область - загроза застосування ударних БпЛА.

БпЛА з Полтавщини курсом на Київщину.

Через це у низці українських регіонів оголошена повітряна тривога.

Перебувайте в укриттях.

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Нагадаємо, зранку 18 серпня Росія двічі за ранок атакувала Київ ракетами. Біля 05:00 ворог застосував балістичне озброєння, а вже приблизно о 07:00 - крилатими ракетами.

Відомо, що під час удару по Києву росіяни застосували північнокорейські балістичні ракети типу "KN-23". Це вже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою.

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