Ворожі дрони знову рухаються Україною: які напрямки

Потурбуйтеся про власну безпеку.
У ніч проти 19 серпня 2024 року Україною кружляють ворожі ударні дрони.
У Повітряних Силах ЗСУ озвучили їхній напрямок руху:
- БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину.
- БпЛА на Полтавщині у напрямку Миргорода зі сходу.
- БпЛА північно-східніше від Миколаєва, курс північний.
- БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курс північно-західний.
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Кіровоградська область - загроза застосування ударних БпЛА.
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Черкаська область - загроза застосування ударних БпЛА.
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БпЛА з Полтавщини курсом на Київщину.
Через це у низці українських регіонів оголошена повітряна тривога.
Перебувайте в укриттях.
Нагадаємо, зранку 18 серпня Росія двічі за ранок атакувала Київ ракетами. Біля 05:00 ворог застосував балістичне озброєння, а вже приблизно о 07:00 - крилатими ракетами.
Відомо, що під час удару по Києву росіяни застосували північнокорейські балістичні ракети типу "KN-23". Це вже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою.
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