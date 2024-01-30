Ворожі хакери атакували портал Мінагрополітики: сайт пошкоджено

Сайт Мінагрополітики піддався кібератаці та зазнав пошкоджень.
Сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України зазнав кібератаки та наразі недоступний для відвідувань.
Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики в Facebook.
"Змушені повідомити, що на офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України було здійснено кібератаку, внаслідок якої сайт зазнав пошкоджень. Наразі нам потрібен певний час для відновлення роботи сайту", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше проросійська хакерська група NoName05716 оголосила про плани здійснити масштабну кібератаку на український уряд за допомогою шести інших хакерських груп.
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