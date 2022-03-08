Ворожі хакери продовжують спроби атакувати українські інформаційні ресурси: який файл не варто відкривати

Згаданий файл містить зображення-приманку.
Ворожі хакери продовжують спроби атакувати українські інформаційні ресурси.
Про це інформує Держспецзв'язку у Telegram-каналі.
"Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявлено файл "довідка.zip", який містить файл контекстної довідки "dovidka.chm".
Згаданий CHM-файл містить зображення-приманку "image.jpg" (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) та файл "file.htm" зі шкідливим програмним кодом. Його запуск призводить до установлення і запуску на комп'ютері шкідливої програми MicroBackdoor.
У разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими індикаторами - ізолювати комп'ютери та повідомити CERT-UA з метою координації подальших заходів", - йдеться у повідомленні.
Боронимо Україну у кібепросторі.
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