Ворожі хакери розсилають на електронні пошти українців небезпечні листи з "вакансіями на роботу"

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України попереджає про нову кібератаку на державні організації України.

Так, українцям починають надходити небезпечні листи з нібито вакансіями на роботу. Вони містять файли, які можуть уразити комп’ютер.

Про це Держспецзв’язку повідомляє в Телеграм-каналі.

"Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розсилання нових небезпечних електронних листів із темою "Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері. Інформація щодо наявності вакансій та їх укомплектування", - йдеться в повідомленні.

Листи мають вкладення у вигляді XLS-документа, що містить макрос, активація якого призведе до створення на комп'ютері та запуску файлу "write.exe". Зрештою пристрій буде уражено шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon. Активність асоціюють із діяльністю групи UAC-0056, яка вже була причетна до кібератак на Україну у квітні та березні.

Нагадаємо, у березні Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України також повідомила, що російські хакери поширюють небезпечні листи серед державних органів України із темою "Заборгованість по зарплаті".

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