Ворожі ракети увійшли до повітряного простору України: негайно в укриття

Для українців триває неспокійна ніч проти 27 серпня.

У областях, де оголошено повітряну тривогу – ракетна небезпека!

Пуски крилатих ракет з Ту-95МС - про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.

Перебувайте в укритті до оголошення відбою тривоги!

"Відмічаємо активну роботу ворожих засобів радіоелектронної боротьби з різних напрямків. Можуть бути повідомлення про хибні цілі. Відрізнити справжні від хибних вкрай важко, тому ваша задача протягом повітряних тривог подбати про свою безпеку", - йдеться у повідомленні моніторингових каналів.

"Увага! Група крилатих ракет заходять у повітряний простір України через Сумську область. Напрямок руху – на захід" - наголосили у ПС ЗСУ.

Моніторингові канали нагадують, що будь-які спекуляції про кількість ракет - це лише спекуляції та навмисна дезінформація.

Кількість ракет невідома.

Знімати роботу ППО не можна!

Повітряна тривога поширилася на всю територію України.

Нагадаємо, що раніше росіянам знову ввижалася "українська" атака: Брянщина опинилася під ударом.