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Ворожі ракети увійшли до повітряного простору України: негайно в укриття

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворожі ракети увійшли до повітряного простору України: негайно в укриття

Перебувайте в укритті до оголошення відбою тривоги! / Фото: pixabay.com

Для українців триває неспокійна ніч проти 27 серпня.

У областях, де оголошено повітряну тривогу –  ракетна небезпека!

Пуски крилатих ракет з Ту-95МС - про це інформують Повітряні Сили ЗСУ. 

Перебувайте в укритті до оголошення відбою тривоги!

"Відмічаємо активну роботу ворожих засобів радіоелектронної боротьби з різних напрямків. Можуть бути повідомлення про хибні цілі. Відрізнити справжні від хибних вкрай важко, тому ваша задача протягом повітряних тривог подбати про свою безпеку", - йдеться у повідомленні моніторингових каналів. 

"Увага! Група крилатих ракет заходять у повітряний простір України через  Сумську область. Напрямок руху – на захід" - наголосили у ПС ЗСУ. 

Моніторингові канали нагадують, що будь-які спекуляції про кількість ракет - це лише спекуляції та навмисна дезінформація.

Кількість ракет невідома. 

Знімати роботу ППО не можна!

Повітряна тривога поширилася на всю територію України. 

Нагадаємо, що раніше росіянам знову ввижалася "українська" атака: Брянщина опинилася під ударом. 

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Дата публікації
Перегляди
5142
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