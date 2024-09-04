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Ворожі ракети увійшли до українського повітряного простору: негайно в укриття

Ворожі ракети увійшли до українського повітряного простору: негайно в укриття

Перебувайте в укриттях

Потурбуйтеся про власну безпеку.

У ніч проти 4 вересня 2024 року росіяни вкотре вирішили здійснити ракетну атаку по сплячих українцях.

"Група ракет на Чернігівщині у південно-західному напрямку!", - йдеться у повідомлені. 

Йдеться про загрозу для Київщини. 

Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку та безпеку ваших рідних.

Росіяни здійснюють комбіновану атаку на Україну, повітряна тривога оголошена по всій країні. 

Зауважимо, що українцям продовжують дошкуляти і ворожі безпілотники.

Додамо, що перша група КР Х-101 увійшла через Чорнобильську зону відчуження. Про це інформують моніторингові канали. 

Нагадаємо, що моніторингові канали попереджували про зліт Ту-22м3

Додамо, що ворог атакував Україну безпілотниками

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