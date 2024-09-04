Ворожі ракети увійшли до українського повітряного простору: негайно в укриття

Потурбуйтеся про власну безпеку.
У ніч проти 4 вересня 2024 року росіяни вкотре вирішили здійснити ракетну атаку по сплячих українцях.
"Група ракет на Чернігівщині у південно-західному напрямку!", - йдеться у повідомлені.
Йдеться про загрозу для Київщини.
Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку та безпеку ваших рідних.
Росіяни здійснюють комбіновану атаку на Україну, повітряна тривога оголошена по всій країні.
Зауважимо, що українцям продовжують дошкуляти і ворожі безпілотники.
Додамо, що перша група КР Х-101 увійшла через Чорнобильську зону відчуження. Про це інформують моніторингові канали.
Нагадаємо, що моніторингові канали попереджували про зліт Ту-22м3.
Додамо, що ворог атакував Україну безпілотниками.
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