Моніторингові канали: ворожі стратегічні бомбардувальники знову летять у напрямку потенційних зон пуску ракет

У випадку оголошення повітряної тривоги перебувайте в укриттях.

Буквально за декілька хвилин після того, як моніторингові канали повідомили, що Ту-95мс летять на посадку на "Оленья", з'явилася інформація про те, що Ту-95МС розвертаються і знову летять у напрямку потенційних зон пуску ракет.

Про це йшлося у соціальних мережах.

Як повідомляють моніторингові канали, може йтися або про маневр, або про навчання.

Інформація перевіряється та уточнюється.

Водночас українські військові переконують, що ворожі літаки загрози не становлять.

Нагадаємо, що Україні можуть загрожувати 66 ворожих ракет: велика вірогідність ударів по енергосистемі. Про це заявили моніторингові канали.

Також у ніч проти 13 січня 2024 року моніторингові канали повідомили про виліт 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з Росії.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Сумщині пролунало 260 вибухів.

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