Ворожі удари по Одесі та Харкову, візит генсека НАТО – головне зі звернення Зеленського

У вечірньому зверненні 29 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський розповів про російські удари по Одесі та Харкову, візит генсека НАТО Єнса Столтенберга та ситуацію на фронті.

Ввечері, 29 квітня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Удари РФ по Одесі і Харкові

Президент заслухав доповіді щодо ситуації в Одесі після російського ракетного удару та в Харкові – після удару керованими авіабомбами.

"На жаль, в Одесі є загиблі. Багато поранених – усім надається зараз допомога. Місцеві служби й рятувальники ДСНС України відреагували миттєво. Важливо, щоб усі служби, усі наші люди, від роботи яких залежить життя українців, були максимально ефективними та швидкими. Оперативність у допомозі, вчасний і достатньо сміливий захист життя – це те, що нам усім в Україні допомагає вистояти", – сказав він.

Перемовини з генсеком НАТО

На переговорах з Єнсом Столтенбергом Зеленський підняв питання постачання зброї і засобів ППО.

"Щоденні російські ракетні удари, щоденні спроби окупанта зруйнувати більше наших позицій – усе це можна зупинити, можна зірвати російські наступальні плани. Але для цього українська сила має спиратися на достатню підтримку від партнерів – на "петріоти", які потрібні тут, на 155-й калібр, який має звучати на фронті максимально впевнено, на достатньо далекобійну зброю, яка може й повинна знищити російську логістику. Усі розвідки партнерів поінформовані про загрози та перспективи, які є зараз. Ми маємо зробити все, щоб досягти наших цілей – спільних цілей усіх у світі, хто зневажає терористів", – сказав глава держави.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генесеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві / Фото: president.gov.ua

Фронт

Сьогодні Зеленський провів засідання Ставки, де заслухав доповідь головкома Олександра Сирського.

"Наші позиції. Найбільш гарячі напрямки. Постачання, якого ми очікуємо. Була й доповідь керівника ГУР, керівника СБУ, представників Координаційного штабу – щодо перемовин про звільнення полонених. Надзвичайно важливо, щоб із боку нашої держави була чітка комунікація з рідними полонених. Щодо кожного прізвища, щодо кожної людини має бути ясність – настільки, наскільки це можливо, – яка робота ведеться, щоб наші люди повернулись додому", – підсумував він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Звернення Зеленського: ворожі удари по Одесі та Харкову, візит генсека НАТО