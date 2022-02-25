Ворожі війська та техніка не проникли до Миколаївської області

Ворожі війська та техніка не проникли до Миколаївської області

За правопорядком у місті та області стежать сили територіальної оборони та правоохоронці.

Ніч проти 25 лютого у Миколаєві минула спокійно — у межах міста не фіксували пострілів, авіа- та артилерійських ударів по військовій інфраструктурі та жилим кварталам.

Згідно з даними облдержадміністрації, на території області відсутні ворожі війська та техніка.

У Миколаєві продовжує діяти комендантська година від 22:00 до 6:00. За правопорядком у місті та області стежать сили територіальної оборони та правоохоронці.

Окрім цього Південнобузький та Інгульський мости у Миколаєві підіймали, аби завадити ймовірному вторгненню військ РФ на територію міста.

Станом на 7:30 обидва мости звели, проїзд транспорту дозволений.