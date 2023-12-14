Ворожий безпілотник залетів на кордон між Україною та Румунією - моніторингові канали

Під час повітряної тривоги у ніч проти 14 листопада 2023 року, яка була оголошена на півдні Україні, ворожий безпілотник залетів на кордон між Україною та сусідньою Румунією.

Про це інформують моніторингові канали у пабліках.

Мовляв, так росіяни провокують НАТО.

Водночас румунська влада ніяк не відреагувала на інцидент.

"Триває атака ударних БпЛА. Ймовірно одна з найпотужніших на Ізмаїльський район. Нова група БпЛА прямує у напрямку Ізмаїл-Рені", - йдеться у повідомленні моніторингових каналів.

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Нагадаємо, що польські ЗМІ торік у листопаді повідомили, що на території Польщі впали ракети. У результаті загинули двоє людей.

МЗС країни підтвердило, що це ракети виробництва РФ.

Польський лідер Анджей Дуда на брифінгу вказав на те, що "немає переконливих доказів того, хто випустив цю ракету".

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