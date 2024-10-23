Ворожий дрон убив двох людей на Запоріжжі: що сталося

У Василівському районі Запорізької області ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль, внаслідок чого загинуло двоє людей.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У повідомленні він уточнив, що окупанти поцілили по автомобілю, який рухався між селищами Степногірськ та Приморське.

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“Загинули двоє чоловіків - 40 та 73 років. Росія - країна терорист. Ніколи не пробачимо”, - написав Федоров.

Нагадаємо, 19 жовтня внаслідок авіаційного удару російської терористичної армії по місту Запоріжжю зазнали пошкоджень житлові будинки та цивільна інфраструктура. Постраждало 10 людей, серед яких двоє дівчаток віком 9 та 13 років.

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