Ворожий дрон убив двох людей на Запоріжжі: що сталося

Окупанти поцілили по автомобілю.
У Василівському районі Запорізької області ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль, внаслідок чого загинуло двоє людей.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
У повідомленні він уточнив, що окупанти поцілили по автомобілю, який рухався між селищами Степногірськ та Приморське.
“Загинули двоє чоловіків - 40 та 73 років. Росія - країна терорист. Ніколи не пробачимо”, - написав Федоров.
Нагадаємо, 19 жовтня внаслідок авіаційного удару російської терористичної армії по місту Запоріжжю зазнали пошкоджень житлові будинки та цивільна інфраструктура. Постраждало 10 людей, серед яких двоє дівчаток віком 9 та 13 років.
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