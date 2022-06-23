Ворожий гелікоптер намагався атакувати позиції ЗСУ: українські воїни "насипали" йому у відповідь

Ворожий гелікоптер намагався атакувати позиції ЗСУ: українські воїни "насипали" йому у відповідь

Гелікоптер окупантів атакував позиції Збройних сил України на Південному напрямку.

Українські захисники не розгубилися і дали йому прикурити.

Про це повідомляють у оперативному командуванні "Південь".

Ситуація в операційній зоні на Миколаївсько-Херсонському напрямку складна, але контрольована.

"Противник продовжує ведення бойових дій в контрбатарейній тактиці на рубежах оборони. Гелікоптером нанесено удар по наших позиціях, але під нашим вогнем у відповідь Ка-52 хутко ретирувався", - йдеться в повідомленні

Протягом доби ворог також здійснив три ракетних удари по південним регіонам.

Нагадаємо, що винищувач окупантів ракетами вдарив по літаках ЗСУ - українські пілоти спрацювали на відмінно.

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