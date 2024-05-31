Ворожий обстріл Харкова: рятувальники продовжують шукати людей під завалами

Рідні телефонують до своїх близьких.

У ніч проти 31 травня 2024 року ворог завдав атаки по Харкову.

Наразі рятувальники продовжують шукати людей під завалами будинку.

Про це повідомляє Суспільне.Харків та публікує історії очевидців атаки, які сподіваються, що їхні рідні живі.

Біля зруйнованого під'їзду родичі втішають 63-річного В'ячеслава Власенко. Він увесь час повторює: "Світлано, візьми слухавку!" — й знов і знов набирає когось в телефоні.

Разом із родиною він жив у квартирі на третьому поверсі, який повністю зруйнований вибухом. Під завалами у чоловіка лишилися донька та дружина, розповідає племінник Михайло Вакуленко.

"Він був на роботі, на добовому чергуванні. Йому зателефонували, коли вже було влучання. І він приїхав, це побачив", — каже Михайло.

Тим часом Олена жила із родиною на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку, в який влучила РФ. Близько опівночі почули перший вибух, згадує жінка. Вибуховою хвилею у під'їзді вибило вікна. Вона пішла до сусідів, щоб разом прибрати бите скло, коли друга ракета поцілила вже по їхньому будинку.

Неушкоджену жінку з під'їзду витягли рятувальники. Її квартира повністю зруйнована, рятувальники продовжують шукати чоловіка та мати Олени.

Нагадаємо, що унаслідок обстрілу уже постраждало двоє дітей, серед них, зокрема, хлопчик та дівчинка, віком 12 років.

Нагадаємо, що у Харкові росіяни двічі влучили у щільну забудову: є потерпілі, а під завалами можуть бути ще люди.

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