Ворожий обстріл Миколаєва: з'явилися фото наслідків атаки БпЛА

Російська агресія забрала життя двох людей.
Під ранок 17 листопада армія РФ здійснила масовану атаку на Миколаєва за допомогою БпЛА. Внаслідок обстрілу двоє людей загинуло, ще четверо – дістали поранення. Серед потерпілих 14-річна дівчина.
Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.
Інформація про постраждалих уточнюється.
Зазначається, що пошкоджено:
- приватні житлові будинки
- багатоповерховий будинок
- автомобілі
- торговий центр
- об’єкт цивільної інфраструктури.
Також виникло декілька пожеж. Наразі вони локалізовані.
"На місцях подій прокурори у взаємодії зі слідчими СБУ та поліції документують наслідки збройної агресії РФ", - підсумували у відомстві.
Нагадаємо, у Миколаєві в ніч проти 17 листопада пролунали вибухи під час атаки ворожих ударних безпілотників. Ворожі дрони поцілили у житлові будинки. На жаль, не минулося без постраждалих та жертв.
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