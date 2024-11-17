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Ворожий обстріл Миколаєва: з'явилися фото наслідків атаки БпЛА

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Ворожий обстріл Миколаєва: з'явилися фото наслідків атаки БпЛА

Наслідки обстрілу Миколаєва

Російська агресія забрала життя двох людей.

Під ранок 17 листопада армія РФ здійснила масовану атаку на Миколаєва за допомогою БпЛА. Внаслідок обстрілу двоє людей загинуло, ще четверо – дістали поранення. Серед потерпілих 14-річна дівчина.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

© Прокуратура Миколаївської області
Фото: Прокуратура Миколаївської області

Інформація про постраждалих уточнюється. 

Наслідки обстрілу Миколаєва / ©
Наслідки обстрілу Миколаєва

Зазначається, що пошкоджено:

  • приватні житлові будинки
  • багатоповерховий будинок
  • автомобілі
  • торговий центр
  • об’єкт цивільної інфраструктури. 
Наслідки обстрілу Миколаєва / ©
Наслідки обстрілу Миколаєва

Також виникло декілька пожеж. Наразі вони локалізовані. 

Наслідки обстрілу Миколаєва / ©
Наслідки обстрілу Миколаєва

"На місцях подій прокурори у взаємодії зі слідчими СБУ та поліції документують наслідки збройної агресії РФ", - підсумували у відомстві.

Нагадаємо, у Миколаєві в ніч проти 17 листопада пролунали вибухи під час атаки ворожих ударних безпілотників. Ворожі дрони поцілили у житлові будинки. На жаль, не минулося без постраждалих та жертв.

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