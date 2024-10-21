Ворожий обстріл Запоріжжя: кількість загиблих зросла

У Запоріжжі вже 3 загиблих через сьогоднішній російський обстріл, 21 жовтня.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворожий обстріл Запоріжжя забрав життя вже 3-х людей. 44-річна жінка померла в лікарні. Медики кілька годин боролися за її життя", – сказав Федоров.

Нагадаємо, у понеділок вранці, 21 жовтня, завдали удару по житловому кварталу Запоріжжя.

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