Ворожий обстріл Запоріжжя: кількість загиблих зросла

У Запоріжжі внаслідок російського удару загинули троє людей.
У Запоріжжі вже 3 загиблих через сьогоднішній російський обстріл, 21 жовтня.
Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Ворожий обстріл Запоріжжя забрав життя вже 3-х людей. 44-річна жінка померла в лікарні. Медики кілька годин боролися за її життя", – сказав Федоров.
Нагадаємо, у понеділок вранці, 21 жовтня, завдали удару по житловому кварталу Запоріжжя.
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