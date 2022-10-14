Ворожий обстріл Запоріжжя та режим контртерористичної операції у Білорусі: головні новини ночі 14 жовтня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 14 жовтня:
- У Запоріжжі та передмісті Дніпра пролунали вибухи. Читати далі –>
- У Запоріжжі руйнувань зазнала інфраструктура одного із районів міста. На місці працюють відповідні служби. Інформація щодо постраждалих з‘ясовується. Читати далі –>
- У Білорусі запроваджено режим контртерористичної операції. Читати далі –>
- У Чорному морі зросла кількість ворожих кораблів. Читати далі –>
- На півдні ворог час від часу застосовує диверсійно-розвідувальні групи, щоб викрити українські позиції. Читати далі –>
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