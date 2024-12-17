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Ворожий удар по Куп'янську: у лікарні загинула ще одна людина

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Ворожий удар по Куп'янську: у лікарні загинула ще одна людина

Наслідки іншого обстрілу міста Куп'янська на Харківщині / Ілюстративне фото / Фото: Харківська обласна прокуратура

Жертвами цинічного обстрілу знову стали мирні люди.

Вчора, 16 грудня, російські окупанти вдарили по місту Купʼянськ. Один цивільний чоловік загинув, ще один –  був госпіталізований до медичної установи у важкому стані. 

Про це пише голова харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, удар прийшовся по житловому сектору

"На жаль, цивільний чоловік, який був поранений під час ворожого обстрілу, помер дорогою до лікарні", – констатував Синєгубов.

Нагадаємо, 1 листопада російська терористична армія ударила керованою авіабомбою по місту Куп’янську Харківської області, влучивши у житлову п’ятиповерхівку.

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