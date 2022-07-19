Ворожий винищувач атакував ракетами українські штурмовики на Миколаївщині - ОК "Південь"

Авіація окупантів атакувала українські штурмовики з Херсонської області.

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

"Українська авіація працювала двома штурмовиками по складу боєприпасів та скупченню ворожих сил в районі Снігурівки. Ворожий винищувач Су-35 з району Нової Каховки намагався атакувати ракетою “повітря-повітря” наші літаки, але успіху не мав. Наші авіатори впорались із завданням без втрат", - йдеться в повідомленні.

Загалом ракетним вогнем і артилерією ЗСУ на Південному напрямку минулої доби "відмінусовано" 65 рашистів, комплексну апаратну зв’язку “Редут-2УС”, 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Нагадаємо, що 19-річний нацгвардієць з ПЗПК "Ігла" знищив вже 6 ворожих літаків.

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