Ворожий вогонь застав на вулиці: на Донеччині під обстрілом загинула 69-річна бабуся

У неділю, 3 грудня, жертвами артилерійських обстрілів російської армії стали жителі Авдіївки та села Костянтинівки на Донеччині.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

Внаслідок обстрілу міста Авдіївки отримав наскрізне осколкове поранення 64-річний місцевий мешканець. На момент ворожої атаки чоловік перебував на власному подвір’ї, яке розташоване поблизу зони проведення бойових дій.

Під приціл окупаційних військ потрапило також село Костянтинівка Покровського району. Жінка віком 70 років отримала вогнепальні осколкові рани, а її 69-річна односельчанка від отриманих ушкоджень загинула на місці. Обох потерпілих ворожий вогонь застав на вулиці.

У прокуратурі уточнили, що населені пункти армія РФ обстріляла, ймовірно, з використанням ствольної артилерії.

Під час обстрілів вибухами пошкоджено приватні домоволодіння.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше місто Покровськ Донецької області зазнало масованого обстрілу росіян. Вони ракетами вгатили по центру міста, пошкодивши будівлі й поранивши людей.

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