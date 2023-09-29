Ворожка видурила у жінки понад 40 тис. грн і "ювелірку": шукала зниклого чоловіка-військового

"Ворожка" вийшла на зв'язок із жінкою, у якої на фронті пропав без вісти чоловік, і запевнила, що має інформацією про нього.

На Прикарпатті жінка, у якої чоловік-військовослужбовець пропав без вісти та не виходить на зв'язок, стала жертвою "ясновидиці". Аферистка видурила у потерпілою значну суму і ювелірні прикраси.

Про це передає поліція Івано-Франківської області.

За словами 29-річної потерпілої, до неї подзвонила невідома жінка, яка представилась ясновидицею. "Ворожка" запевнила, що начебто має інформацію про чоловіка-військового, який наразі не виходить на зв'язок та вважається безвісти зниклим.

Жінка повірила невідомій і замовила "послуги з передбачення майбутнього".

"Провидиця" упродовж двох тижнів вводила потерпілу в оману. Згорьована зникненням чоловіка, прикарпатка перерахувала кількома платежами на банківський рахунок 41 тисячу гривень. Окрім цього, для проведення "ритуалу" потрібно було відправити поштою до іншого міста золоті прикраси, одяг тощо.

Коли жінка все надіслала, шахрайка перестала виходити на зв'язок.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ст. "шахрайство". Поліцейські проводять заходи з встановлення особи, причетної до вчинення цього злочину.

Нагадаємо, що учасники етнічної організованої групи вдавали із себе волонтерів та грабували пенсіонерів.

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