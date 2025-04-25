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- Укрaїнa
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Ворожі дрони атакують Україну: названа траєкторія руху
Росіяни вдалися до своєї традиційної техніки.
У ніч проти 25 квітня 2025 року РФ використала проти мирних українських міст дрони.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
БпЛА у центрі Черкаської області — курс південно-західний.
БпЛА на півночі Харківської області — курс південний.
“Увага! м.Умань! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку зі сходу”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше росіяни намагалися під прикриттям масованого удару здійснювати штурмові дії.