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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
468
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1 хв

Ворожі дрони атакують Україну: названа траєкторія руху

Росіяни вдалися до своєї традиційної техніки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрони

Дрони / © ТСН.ua

У ніч проти 25 квітня 2025 року РФ використала проти мирних українських міст дрони.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

  • БпЛА у центрі Черкаської області — курс південно-західний.

  • БпЛА на півночі Харківської області — курс південний.

“Увага! м.Умань! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку зі сходу”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше росіяни намагалися під прикриттям масованого удару здійснювати штурмові дії.

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