Ворожі дрони атакували Чернігівщину, є постраждала: деталі та фото наслідків
Травмовано 66-річну жінку, пошкоджено адмінбудівлю, приватний будинок та автомобіль.
Минулої доби область Чернігівська область зазнала чергових ударів безпілотників.
Про це повідомила ДСНС України у Telegram.
Корюківка: через влучання дронів по території сільгосппідприємства загорівся ангар. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
На жаль, травмовано 66-річну жінку. Пошкоджено адмінбудівлю, приватний будинок та автомобіль.
Новгород-Сіверський: внаслідок падіння безпілотників пошкоджено фасади й скління адміністративних споруд, магазинів, аптеки та кав’ярні.
Постраждалих немає.
ДСНС Чернігівщини працює на місцях ударів, ліквідовуючи наслідки атак.
Нагадаємо, 22 жовтня російські війська накрили Новгород-Сіверський масованим обстрілом із безпілотників та реактивних систем залпового вогню. Унаслідок атаки загинули четверо людей, ще 11 отримали поранення. Ворог цілеспрямовано бив по цивільних об’єктах — лікарні, стадіону, парку та житлових будинках. Місто зазнало значних руйнувань: пошкоджено школи, квартири, згорів приватний будинок, знищено кілька автомобілів.