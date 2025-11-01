ТСН у соціальних мережах

Ворожі дрони атакували Чернігівщину, є постраждала: деталі та фото наслідків

Травмовано 66-річну жінку, пошкоджено адмінбудівлю, приватний будинок та автомобіль.

Атака російських дронів на Чернігівщину

Атака російських дронів на Чернігівщину / © ДСНС

Минулої доби область Чернігівська область зазнала чергових ударів безпілотників.

Про це повідомила ДСНС України у Telegram.

  • Корюківка: через влучання дронів по території сільгосппідприємства загорівся ангар. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

На жаль, травмовано 66-річну жінку. Пошкоджено адмінбудівлю, приватний будинок та автомобіль.

  • Новгород-Сіверський: внаслідок падіння безпілотників пошкоджено фасади й скління адміністративних споруд, магазинів, аптеки та кав’ярні.

Постраждалих немає.

ДСНС Чернігівщини працює на місцях ударів, ліквідовуючи наслідки атак.

Наслідки атаки російських дронів на Чернігівщину / © ДСНС

Наслідки атаки російських дронів на Чернігівщину / © ДСНС

Наслідки атаки російських дронів на Чернігівщину / © ДСНС

Наслідки атаки російських дронів на Чернігівщину / © ДСНС

Наслідки атаки російських дронів на Чернігівщину / © ДСНС

Наслідки атаки російських дронів на Чернігівщину / © ДСНС

Нагадаємо, 22 жовтня російські війська накрили Новгород-Сіверський масованим обстрілом із безпілотників та реактивних систем залпового вогню. Унаслідок атаки загинули четверо людей, ще 11 отримали поранення. Ворог цілеспрямовано бив по цивільних об’єктах — лікарні, стадіону, парку та житлових будинках. Місто зазнало значних руйнувань: пошкоджено школи, квартири, згорів приватний будинок, знищено кілька автомобілів.

