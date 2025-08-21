Ворожі дрони атакували газотранспортну інфраструктуру України

Атака російських дронів по Україні / © ТСН.ua

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Під час нічних обстрілів 21 серпня російські безпілотники атакували об’єкти газотранспортної інфраструктури України.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

«Об’єкти газотранспортної інфраструктури атакували ворожі БПЛА», — вказано в заяві.

Реклама

У Міненерго уточнили, що у ніч проти 21 серпня під час російської повітряної атаки ворог завдав удару по одному з об’єктів газотранспортної системи України.

Наразі проводиться оцінювання завданих збитків. Місце пошкодження локалізовано завдяки діям персоналу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через нічну атаку 21 серпня по Дніпропетровській області були пошкоджені житлові будинки, підприємства та газогони.

Під час масованої атаки по Україні у ніч проти 21 серпня росіяни застосували 614 дронів і ракет. ППО знешкодила 577 повітряних цілей ворога, однак на 11 локаціях зафіксовані «прильоти».