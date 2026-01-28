Ворог атакував Одесу

У ніч проти 28 січня ворог атакував Одесу ударними безпілотниками.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він заявив, що було зафіксовано влучання у влучання БпЛА по території православного монастиря.

«У Київському районі зафіксовано влучання БпЛА по території православного монастиря, внаслідок чого виникла пожежа», — йдеться у повідомленні.

Крім того, в Одесі зафіксовано влучання БпЛА в приватний житловий будинок.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Дані уточнюються.

Раніше повідомлялося, що російські ударні безпілотники Shahed, оснащені системою онлайн-керування, навмисно атакували пасажирський поїзд на Харківщині.

Ми раніше інформували, що армія РФ вночі проти 27 січня масовано атакувала безпілотниками Одесу. Пошкоджено житлові будинки. На місці рятувальних робіт виявили тіло третьої жертви.