Ворожі "Шахеди" завдали двох прицільних ударів по поїзду Київ—Суми: які наслідки

Удар по поїзду УЗ біля Сум / © Укрзалізниця

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Поїзд Київ-Суми на підʼїзді до Сум був атакований — два прицільні удари ворожих «Шахедів».

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський у Facebook.

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«Поїзд був завчасно зупинений на станції моніторинговою командою „Укрзалізниці — пасажири, поізна та локомотивна бригада евакуйовані. Всіх зберегли — без постраждалих“, — написав він.

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Завдяки взаємодії із Сумською ОВА були оперативно надані автобуси, які доправляють пасажирів до пунктів призначення.

«Ворог не припиняє спроби обривати сполучення із прифронтовими громадами, залізничники не припиняють сміливо їхати та зберігати такі сполучення. Наші моніторингові заходи та вчасна реакція кожного пасажира і слідування командам поїзноі бригади — продовжують рятувати життя!» — зазначив Перцовський.

Голова правління УЗ зізнівся, що коли чуєш чергове «Всі евакуйовані завчасно, без постраждалих!» у слухавці, видихаєш, і наповнює гордість за команду, яка працює попри такі виклики, і за наших відважних залізничників та стійких пасажирів.

«Цілеспрямовані удари по пасажирських поїздах — страшний воєнний злочин. Розповідали про це нашим нещодавнім американським пасажирам — маємо тиснути всіма засобами та зупиняти цей тероризм», — наголосив він.

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Рятувальники ліквідували пожежу та евакуювали 90 людей

Рятувальники оперативно прибули та ліквідували пожежу. Загалом спільними зусиллями вдалося евакуювати 90 пасажирів.

Про це повідомила ДСНС Сумщини у Telegram.

«Одночасно було організовано евакуацію пасажирів. Для перевезення людей залучили два автобуси ДСНС та ще два автобуси органів місцевої влади. На місці також працювали офіцери-рятувальники громад, які долучилися до організації евакуації, координації дій та допомоги людям», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники гасять аотяг, що палає / © Управління ДСНС у Сумській області

Раніше видання The Guardian повідомило, що Росія розпочала новий смертельний етап війни проти України, навмисно атакуючи залізничну мережу країни.

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