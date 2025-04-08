Ворожі телеграм-канали поширюють фейк про зміни до Виборчого кодексу (фото)

Вибори / © УНІАН

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На ворожих Telegram-каналах активно розповсюджуються підроблені документи, у яких йдеться про те, що українці за кордоном нібито позбавлені права голосувати на президентських виборах. Це неправдива інформація, що є частиною дезінформаційної кампанії.

Про це повідомили у Центр протидії дезінформації.

Жодних змін до виборчого законодавства на сайті Президента та в офіційних документах Верховної Ради не зареєстровано. Поширений фальшивий документ містить перекручені пункти та статті, створюючи помилкову інформацію щодо виборчих прав українців за кордоном.

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У фейковому документі перекручено зміст статті 7, частини 7 Виборчого кодексу, де йдеться лише про місцеві вибори. Однак це не стосується президентських виборів, на яких українці за кордоном мають повне право голосувати.

© Telegram / Центр протидії дезінформації

У фальшивому документі сказано, що стаття 181, яка визначає підсумки голосування в закордонному окрузі, «втратила чинність». Це неправда, адже стаття залишається чинною і є необхідною для підрахунку голосів з виборчих дільниць за кордоном.

Фейкова інформація має на меті посіяти недовіру до української влади, створити внутрішні суперечності та деморалізувати громадян. Це черговий прояв інформаційної атаки, яку ініціює Російська Федерація.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що більшість українців негативно налаштовані на проведення виборів під час війни. Окрім того, організація проведення їхнього вимагає чимало зусиль та часу.