772
1 хв

Ворожий безпілотник влучив у заправну станцію у Чернігові: подробиці

Один з ударів припав на автозаправну станцію в обласному центрі.

Наталія Магдик
Пожежа

Пожежа / © Pixabay

Доповнено додатковими матеріалами

У неділю, 5 жовтня, російські війська масовано атакують Чернігів за допомогою дронів. У місті лунають вибухи

Про це повідомив Голова Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у Facebook.

«Ворог продовжує атакувати наше місто. Ворожий БПЛа влучив в заправочну станцію, — написав він.

У Повітряних силах Збройних Сил України попереджали 5 жовтня про БпЛА в районі Чернігова та ще про одну групу ворожих безпілотників з північного сходу області.

Окрім того, раніше ми писали про те, що вночі в місті знову сталися удари по енергетичних об’єктах та підприємству. Через пошкодження електромереж в одному з районів тимчасово вимкнули світло.

Обстріли торкнулися й Ніжинського району: внаслідок атаки дронів постраждав житловий будинок і промисловий об’єкт, де спалахнула пожежа, яку рятувальники згодом загасили. У Семенівській громаді ворожий безпілотник пошкодив адміністративну будівлю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Чернігівській області через удари російських військ пошкоджено енергомережі, що спричинило перебої зі світлом. Влада відкриває додаткові «Пункти незламності» для допомоги людям. У самому Чернігові зупинили рух тролейбусів, а підприємці почали масово використовувати генератори, щоб підтримати роботу бізнесу.

772
