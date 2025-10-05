- Дата публікації
Ворожий безпілотник влучив у заправну станцію у Чернігові: подробиці
Один з ударів припав на автозаправну станцію в обласному центрі.
У неділю, 5 жовтня, російські війська масовано атакують Чернігів за допомогою дронів. У місті лунають вибухи
Про це повідомив Голова Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у Facebook.
«Ворог продовжує атакувати наше місто. Ворожий БПЛа влучив в заправочну станцію, — написав він.
У Повітряних силах Збройних Сил України попереджали 5 жовтня про БпЛА в районі Чернігова та ще про одну групу ворожих безпілотників з північного сходу області.
Окрім того, раніше ми писали про те, що вночі в місті знову сталися удари по енергетичних об’єктах та підприємству. Через пошкодження електромереж в одному з районів тимчасово вимкнули світло.
Обстріли торкнулися й Ніжинського району: внаслідок атаки дронів постраждав житловий будинок і промисловий об’єкт, де спалахнула пожежа, яку рятувальники згодом загасили. У Семенівській громаді ворожий безпілотник пошкодив адміністративну будівлю.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Чернігівській області через удари російських військ пошкоджено енергомережі, що спричинило перебої зі світлом. Влада відкриває додаткові «Пункти незламності» для допомоги людям. У самому Чернігові зупинили рух тролейбусів, а підприємці почали масово використовувати генератори, щоб підтримати роботу бізнесу.