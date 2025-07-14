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Ворожий БпЛА вдарив по навчальному закладу у Сумській громаді: які наслідки
Навчальний заклад у Сумській громаді зазнав атаки ворожого дрона, що призвело до поранень людей.
Російські війська атакували на території Сумської громади один із навчальних закладів. Через удар є постраждалі.
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
«Ворожий БпЛА атакував один із навчальних закладів на території Сумської громади», — написав очільник ОВА в Мережі.
Внаслідок російської атаки були поранені люде та пошкоджені будівлі.
На місці ударів працюють відповідні служби. З’ясовуються деталі та масштаби руйнувань.
Нагадаємо, у ніч проти 14 липня російські війська атакували Сумську область дронами та керованими авіабомбами. Ударів зазнали Сумська та Шосткинська громади. Загинули двоє людей, ще четверо — постраждали. Серед поранених опинилася семирічна дитина. Пошкоджені десятки житлових і нежитлових будівель.