ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
398
Час на прочитання
1 хв

Ворожий БпЛА вдарив по навчальному закладу у Сумській громаді: які наслідки

Навчальний заклад у Сумській громаді зазнав атаки ворожого дрона, що призвело до поранень людей.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака російськими дронами

Атака російськими дронами / © ТСН.ua

Російські війська атакували на території Сумської громади один із навчальних закладів. Через удар є постраждалі.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Ворожий БпЛА атакував один із навчальних закладів на території Сумської громади», — написав очільник ОВА в Мережі.

Внаслідок російської атаки були поранені люде та пошкоджені будівлі.

На місці ударів працюють відповідні служби. З’ясовуються деталі та масштаби руйнувань.

Нагадаємо, у ніч проти 14 липня російські війська атакували Сумську область дронами та керованими авіабомбами. Ударів зазнали Сумська та Шосткинська громади. Загинули двоє людей, ще четверо — постраждали. Серед поранених опинилася семирічна дитина. Пошкоджені десятки житлових і нежитлових будівель.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie