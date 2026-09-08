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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку: що відомо про наслідки

Російський БпЛА влучив у багатоповерхівку Харкова: Терехов повідомив про постраждалу.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку: що відомо про наслідки

Повітряна тривога / © tsn.ua

У Харкові зафіксували влучання російського бойового безпілотника у багатоповерховий будинок.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, удар припав на будинок у Київському районі міста на рівні шостого поверху.

«Влучання у будинок на рівні шостого поверху», — зазначив Терехов.

Мер також повідомив про попередню інформацію щодо постраждалої людини. Наразі ці дані потребують підтвердження.

«Є попередня інформація, яка потребує підтвердження, про одну постраждалу людину», — написав міський голова.

Терехов уточнив, що йдеться про влучання ворожого бойового БпЛА по багатоповерхівці у Київському районі Харкова.

«Зафіксовано влучання ворожого бойового БпЛА по багатоповерхівці у Київському районі. Наслідки зʼясовуємо», — повідомив мер.

Інформація про наслідки атаки та стан можливого постраждалого уточнюється.

Раніше повітряні сили попередили про загрозу для Києва і області. Реактивні безпілотники поблизу Бобровиці рухалися у напрямку Київщини, а також про загрозу для Борисполя.

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