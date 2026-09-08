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Ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку: що відомо про наслідки
Російський БпЛА влучив у багатоповерхівку Харкова: Терехов повідомив про постраждалу.
У Харкові зафіксували влучання російського бойового безпілотника у багатоповерховий будинок.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
За його словами, удар припав на будинок у Київському районі міста на рівні шостого поверху.
«Влучання у будинок на рівні шостого поверху», — зазначив Терехов.
Мер також повідомив про попередню інформацію щодо постраждалої людини. Наразі ці дані потребують підтвердження.
«Є попередня інформація, яка потребує підтвердження, про одну постраждалу людину», — написав міський голова.
Терехов уточнив, що йдеться про влучання ворожого бойового БпЛА по багатоповерхівці у Київському районі Харкова.
«Зафіксовано влучання ворожого бойового БпЛА по багатоповерхівці у Київському районі. Наслідки зʼясовуємо», — повідомив мер.
Інформація про наслідки атаки та стан можливого постраждалого уточнюється.
Раніше повітряні сили попередили про загрозу для Києва і області. Реактивні безпілотники поблизу Бобровиці рухалися у напрямку Київщини, а також про загрозу для Борисполя.