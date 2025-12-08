Ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхівки у Чернігові: є постраждалі

Чернігів / © із соцмереж

У Чернігові ворожий безпілотник вибухнув поблизу багатоповерхового будинку, спричинивши значні руйнування та пожежу.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

За його словами, вибуховою хвилею у будинку вибило вікна та двері, також пошкоджено кілька автомобілів, припаркованих поруч. На місці події спалахнула пожежа газопроводу, яку ліквідовують аварійні та екстрені служби.

Двоє людей отримали забої. Їм надається необхідна медична допомога.

Рятувальники, комунальні та спеціалізовані служби працюють на місці, щоб усунути наслідки атаки та забезпечити безпеку мешканців. Влада закликає громадян залишатися в укриттях під час повітряних тривог і не ігнорувати попередження.

Нагадаємо, що раніше відбулася атака російських дронів на Новгород-Сіверський. Минулого місяця внаслідок атаки були пошкоджені приватні домівки та магазин.