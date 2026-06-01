Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку: у будинку спалахнула пожежа

Повітряна тривога / © tsn.ua

Реклама

За попередньою інформацією, ворожий БпЛА влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок у Одесі.

Про це повідомив Сергій Лисак — очільник Одеської МВА.

Унаслідок атаки російського безпілотника сталося влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок. Після удару в будівлі виникла пожежа.

Реклама

За попередньою інформацією, загоряння охопило перший та другий поверхи багатоповерхівки.

На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Триває ліквідація наслідків удару та перевірка приміщень.

«На місці вже працюють рятувальники та всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих наразі перевіряється та уточнюється», — написав він.

Нагадаємо, вдень 27 травня російська армія запустила по Україні БпЛА. Під прицілом вчергове була Одеса. В місті сталися влучання, стало відомо про потерпілих.

Реклама

Новини партнерів