Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Дніпрі (фото)
Місто масовано атакували ворожиу ударні безпілотники.
У ніч проти 23 квітня російські загарбники атакували Дніпро ударним безпілотником, влучивши у житлову багатоповерхівку.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганна.
Унаслідок удару в будинку спалахнули пожежі — зайнялося одразу кілька квартир.
Крім цього, за словами очільника ОВА, у місті зафіксовано ще кілька займань в інших районах.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 23 червня в Дніпрі, Запоріжжі та Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 23 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.