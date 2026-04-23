Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Дніпрі (фото)

Наслідки обстрілу Дніпра / © Олександр Ганжа

Реклама

У ніч проти 23 квітня російські загарбники атакували Дніпро ударним безпілотником, влучивши у житлову багатоповерхівку.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганна.

Унаслідок удару в будинку спалахнули пожежі — зайнялося одразу кілька квартир.

Реклама

Крім цього, за словами очільника ОВА, у місті зафіксовано ще кілька займань в інших районах.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 23 червня в Дніпрі, Запоріжжі та Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 23 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.