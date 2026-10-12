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Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Харкові: перші подробиці
У Київському районі Харкова ворожий ударний дрон поцілив безпосередньо у багатоповерхівку, є поранені.
У Київському районі Харкова зафіксовано влучання російського ударного безпілотника.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.
Наразі екстрені служби та профільні відомства зʼясовують усі деталі й наслідки обстрілу.
Оновлено: Ігор Терехов уточнив, що влучання сталося безпосередньо у багатоповерхівку, великі руйнування горішніх поверхів.
«Внаслідок удару ворожого „шахеда“ по багатоповерхівці, в одному з підʼїздів зруйновано поверхи з 7-го по 9-й. На місці пожежа. На цю хвилину відомо про пʼятьох постраждалих. Пошуково-рятувальні роботи тривають», — написав він.
Мер Харкова повідомив, що ще одне влучання зафіксовано у Київському районі — четверте за сьогоднішній ранок.
«Пʼятий удар по Київському району — попередньо, у житловий будинок. Інформацію уточнюємо», — написав пізніше Терехов.
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що кількість постраждалих через удар ворога по багатоповерхівці в Київському районі зросла до 11.
«Троє людей зазнали поранень, у решти — гостра реакція на стрес. Усім надали медичну допомогу на місці», — написав він.
Синєгубов також повідомив про чергове влучання — у Київському районі.
«Ворожий дрон упав на територію приватного домоволодіння. Пошкоджено паркан і скління вікон. Інформація про постраждалих не надходила», — зазначив він.
Нагадаємо, у ніч проти 12 жовтня Україну атакували ворожі безпілотники типу Shahed. Атака відбквалася з півночі та сходу.