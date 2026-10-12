Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Харкові: перші подробиці

Російський дрон / © ТСН

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У Київському районі Харкова зафіксовано влучання російського ударного безпілотника.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

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Наразі екстрені служби та профільні відомства зʼясовують усі деталі й наслідки обстрілу.

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Оновлено: Ігор Терехов уточнив, що влучання сталося безпосередньо у багатоповерхівку, великі руйнування горішніх поверхів.

«Внаслідок удару ворожого „шахеда“ по багатоповерхівці, в одному з підʼїздів зруйновано поверхи з 7-го по 9-й. На місці пожежа. На цю хвилину відомо про пʼятьох постраждалих. Пошуково-рятувальні роботи тривають», — написав він.

Мер Харкова повідомив, що ще одне влучання зафіксовано у Київському районі — четверте за сьогоднішній ранок.

«Пʼятий удар по Київському району — попередньо, у житловий будинок. Інформацію уточнюємо», — написав пізніше Терехов.

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Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що кількість постраждалих через удар ворога по багатоповерхівці в Київському районі зросла до 11.

«Троє людей зазнали поранень, у решти — гостра реакція на стрес. Усім надали медичну допомогу на місці», — написав він.

Синєгубов також повідомив про чергове влучання — у Київському районі.

«Ворожий дрон упав на територію приватного домоволодіння. Пошкоджено паркан і скління вікон. Інформація про постраждалих не надходила», — зазначив він.

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Нагадаємо, у ніч проти 12 жовтня Україну атакували ворожі безпілотники типу Shahed. Атака відбквалася з півночі та сходу.

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