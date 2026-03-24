ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
1 хв

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Запоріжжі: є постраждалі

У Запоріжжі зафіксовано влучання ворожого безпілотника у багатоквартирний будинок. Попередньо відомо про постраждалих, на місці працюють екстрені служби.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Удар по Запоріжжю

Удар по Запоріжжю / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

У Запоріжжі внаслідок атаки російського безпілотника сталося влучання у житловий багатоквартирний будинок. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За попередньою інформацією, внаслідок удару є потерпілі. Їм надається необхідна медична допомога.

На місці події працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо постраждалих і руйнувань.

Місцева влада закликають мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Загроза нового ракетного удару РФ

Раніше військовий експерт попередив, що чергова масована російська ракетна атака по Україні може статися протягом найближчих діб.

У моніторингових каналах з’явилася інформація, що одним із ключових об’єктів нової повітряної атаки РФ може бути центральний залізничний вокзал Києва. В «Укрзалізниці» прокоментували цю інформацію.

Дата публікації
Кількість переглядів
132
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie