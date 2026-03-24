Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Запоріжжі: є постраждалі

Удар по Запоріжжю / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

У Запоріжжі внаслідок атаки російського безпілотника сталося влучання у житловий багатоквартирний будинок. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За попередньою інформацією, внаслідок удару є потерпілі. Їм надається необхідна медична допомога.

На місці події працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо постраждалих і руйнувань.

Місцева влада закликають мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Загроза нового ракетного удару РФ

Раніше військовий експерт попередив, що чергова масована російська ракетна атака по Україні може статися протягом найближчих діб.

У моніторингових каналах з’явилася інформація, що одним із ключових об’єктів нової повітряної атаки РФ може бути центральний залізничний вокзал Києва. В «Укрзалізниці» прокоментували цю інформацію.