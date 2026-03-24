Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Запоріжжі: є постраждалі
У Запоріжжі зафіксовано влучання ворожого безпілотника у багатоквартирний будинок. Попередньо відомо про постраждалих, на місці працюють екстрені служби.
У Запоріжжі внаслідок атаки російського безпілотника сталося влучання у житловий багатоквартирний будинок. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За попередньою інформацією, внаслідок удару є потерпілі. Їм надається необхідна медична допомога.
На місці події працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо постраждалих і руйнувань.
Місцева влада закликають мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
Загроза нового ракетного удару РФ
Раніше військовий експерт попередив, що чергова масована російська ракетна атака по Україні може статися протягом найближчих діб.
У моніторингових каналах з’явилася інформація, що одним із ключових об’єктів нової повітряної атаки РФ може бути центральний залізничний вокзал Києва. В «Укрзалізниці» прокоментували цю інформацію.