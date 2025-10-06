ТСН у соціальних мережах

Ворожий FPV-дрон атакував авто — поранений голова громади на Харківщині

Російський дрон атакував авто голови Борівської громади. Поранений не лише керівник, але й секретар.

Віра Хмельницька
Ворожий FPV-дрон атакував авто — поранений голова громади на Харківщині

Російський дрон атакував авто голови Борівської громади / © tsn.ua

Російські окупаційні війська здійснили цілеспрямовану атаку на автомобіль керівництва Борівської селищної військової адміністрації, що у Харківській області.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Ворог застосував FPV-дрон, який влучив біля легкового автомобіля, поціливши у заднє колесо.

Внаслідок вибуху постраждали двоє осіб, які перебували в машині, а саме начальник Борівської селищної військової адміністрації та секретар громади.

Обоє зазнали вибухових травм та забоїв. Постраждалих оперативно госпіталізували, де їм надається вся необхідна медична допомога.

Деталі щодо поточного стану поранених та обставин атаки уточнюються. Наразі триває документування чергового воєнного злочину Росії.

Нагадаємо, днями Росія масовано атакувала Львівську область. Один із снарядів влучив у житловий будинок у селі Лапаївка.

