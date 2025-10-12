ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
90
1 хв

Ворожий обстріл Лапаївки на Львівщині: у лікарні помер п’ятий член родини, яку вбили росіяни

За життя Віталія Константинова боролися лікарі, але врятувати його не вдалося.

Наталія Магдик
ЛІкарі

На Львівщині у лікарні помер 46-річний Віталій Константинов, мешканець села Лапаївка. Його родина постраждала під час російського ракетного обстрілу 5 жовтня: будинок сім’ї було зруйновано.

Про це повідомили в Зимноводівській сільській раді територіальної громади у Facebook.

«Внаслідок російської ракетної атаки, відійшов у вічність житель села Лапаївка — Константинов Віталій Михайлович (07.01.1979 р.н.).Він назавжди залишиться у світлій пам’яті своєї родини, колег, друзів та всіх, хто його знав, любив і шанував.», — йдеться у повідомленні.

На місці трагедії загинули чотири члени родини, серед яких була 15-річна дівчинка. Віталій Константинов довгий час перебував у лікарні, але врятувати його життя не вдалося.

/ © Зимноводівська сільська рада територіальної громади

© Зимноводівська сільська рада територіальної громади

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Львівська область зазнала масованого обстрілу. Росія атакувала область «Шахедами» та крилатими ракетами. Один зі снарядів влучив у житловий будинок у селі Лапаївка.

90
