- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 977
- Час на прочитання
- 1 хв
Ворожий удар по ЧАЕС: скільки часу та коштів знадобиться на ремонт пошкодженої арки
Радіаційна ситуація під аркою та навколо неї не погіршиться.
Внаслідок російського удару по ЧАЕС основне укриття не постраждало, а пошкоджено арку. Це зовсім різні споруди.
Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів експерт із радіаційної безпеки Олександр Крупний.
"Скільки займе ремонт, ще раз кажу, це невідомо і незрозуміло. Але це точно буде не один рік і не два", – пояснює Олександр Купній, експерт із радіаційної безпеки.
Крім того, він вимагатиме значних коштів.
"Україна сама не витягне. Навіть на оцінку збитків нам виділяють 400 тисяч євро. Це не наші гроші. Тому прогнозувати дуже складно", - наголосив Купній.
Нагадаємо, 14 лютого росіяни вдарили по Чорнобильській АЕС. Дрон пробивши дірку в арці, що призвело до займання водонепроникної мембрани всередині укриття.
Читайте також: