Ворожий удар по ЧАЕС: скільки часу та коштів знадобиться на ремонт пошкодженої арки

Пошкоджено арку внаслідок удару по ЧАЕС 14 лютого / © Associated Press

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Внаслідок російського удару по ЧАЕС основне укриття не постраждало, а пошкоджено арку. Це зовсім різні споруди.

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів експерт із радіаційної безпеки Олександр Крупний.

"Скільки займе ремонт, ще раз кажу, це невідомо і незрозуміло. Але це точно буде не один рік і не два", – пояснює Олександр Купній, експерт із радіаційної безпеки.

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Крім того, він вимагатиме значних коштів.

"Україна сама не витягне. Навіть на оцінку збитків нам виділяють 400 тисяч євро. Це не наші гроші. Тому прогнозувати дуже складно", - наголосив Купній.

Нагадаємо, 14 лютого росіяни вдарили по Чорнобильській АЕС. Дрон пробивши дірку в арці, що призвело до займання водонепроникної мембрани всередині укриття.

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