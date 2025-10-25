- Дата публікації
Ворожий удар по Харкову: двоє дітей постраждали від російського дрона
У Шевченківському районі п’ятеро людей постраждали від БпЛА, серед них хлопці 13 та 15 років.
П’ятеро людей, серед яких двоє дітей, постраждали внаслідок ворожої атаки на Харків.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
«Через влучання російського БпЛА у Шевченківському районі гострої реакції на стрес зазнали 25-річний чоловік, 51-річна і 68-річна жінки та хлопці 13 і 15 років», — йдеться у повідомленні.
Лікарі надали постраждалим допомогу на місці.
Нагадаємо, 24 жовтня Росія скинула 6 КАБів на Харків. Виникла пожежа на автобазі. Один з ударів припав на цивільне підприємство. За даними ОВА, в навколишніх будинках від вибухів вибиті шибки. Внаслідок атаки постраждало щонайменше 9 людей. У 4 чоловіків віком від 34 до 61 років — осколкові поранення. Ще чотири жінки віком від 40 до 73 років пережили гостру реакцію на стрес, трьох потерпілих шпиталізували.