Ворожий удар по Харкову: двоє дітей постраждали від російського дрона

Російська атака «Шахедами» / © tsn.ua

П’ятеро людей, серед яких двоє дітей, постраждали внаслідок ворожої атаки на Харків.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

«Через влучання російського БпЛА у Шевченківському районі гострої реакції на стрес зазнали 25-річний чоловік, 51-річна і 68-річна жінки та хлопці 13 і 15 років», — йдеться у повідомленні.

Лікарі надали постраждалим допомогу на місці.

Нагадаємо, 24 жовтня Росія скинула 6 КАБів на Харків. Виникла пожежа на автобазі. Один з ударів припав на цивільне підприємство. За даними ОВА, в навколишніх будинках від вибухів вибиті шибки. Внаслідок атаки постраждало щонайменше 9 людей. У 4 чоловіків віком від 34 до 61 років — осколкові поранення. Ще чотири жінки віком від 40 до 73 років пережили гостру реакцію на стрес, трьох потерпілих шпиталізували.