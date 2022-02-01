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Ворушить кінцівками: стало відомо, як почувається дівчина, в яку тричі вистрілив "дніпровський стрілець"

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Ворушить кінцівками: стало відомо, як почувається дівчина, в яку тричі вистрілив "дніпровський стрілець"

Жанна Шарова

22-річна військовослужбовиця самостійно приймати їжу наразі не може.

Поранена внаслідок масового розстрілу нацгвардійців на "Південмаші" Жанна Шарова йде на поправку. Дівчина вже рухає кінцівками та говорить.

Про це із посиланням на маму дівчини пише Newsroom.

22-річна військовослужбовиця самостійно приймати їжу наразі не може, тому їй внутрішньовенно вводять поживні речовини. Проте вона вже починає потроху розмовляти, ворушить кінцівками та головою.

Її мати Неля Шарова проживає в одному з дніпровських готелів, який оплачують військові. Жінку також щодня возять до лікарні.

Зазначимо, що підозрюваний у злочині Артемій Рябчук кілька разів вистрілив у дівчину, внаслідок чого вона втратила близько трьох літрів крові. Одна з куль влучила у хребет.

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