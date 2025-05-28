Восени Росія може використати Білорусь для нової агресії – ДПСУ

Військові навчання / © Associated Press

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Восени 2025 року на території Білорусі розпочнеться активна фаза спільних навчань із Росією. Прикордонники застерігають: це може мати наслідки для безпеки України.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері Громадського радіо.

За його словами, наразі з боку Білорусі немає формування ударних угруповань, але напрямок від Волині до Чернігівщини залишається потенційно загрозливим. Особливо ризики можуть зрости у вересні — під час спільних навчань РФ і Білорусі.

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«Особливо загроза почне зростати на тлі тих анонсованих спільних навчань, до яких будуть залучені підрозділи російської та білоруської армій», — наголосив речник ДПСУ.

Йдеться про спільні військові навчання Росії та Білорусі «Запад-2025», що стартують улітку. Активну фазу маневрів заплановано на вересень, і саме тоді очікується зростання загрози для України з північного напрямку.

«Зараз ми спостерігаємо, що йдуть такі більше планувальні заходи щодо їх проведення. Наше завдання — тверезо аналізувати ситуацію та бути готовими до будь-яких ризиків. Чи то навчання, чи то якісь інші дії, які може вчиняти Росія, використовуючи територію Білорусі. Тому ми посилюємося і по лінії кордону, і в прикордонні для того, щоб реагувати на ті виклики, які можуть надійти з території Білорусі», — додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на спільних російсько-білоруських військових навчання «Захід-2025» можуть відпрацьовувати тактичні ядерні удари та застосування балістичної ракети «Орешнік».

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