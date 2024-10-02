Восьма жертва атаки: в лікарні загинув чоловік, якого було поранено внаслідок удару 4 вересня

Це вже восьма жертва кривавого удару РФ.

Обірвалося ще одне життя внаслідок жорстокого ракетного обстрілу Львова 4 вересня. У лікарні загинув чоловік, який дістав важкі поранення.

Про це повідомив Андрій Садовий.

Чоловік, якого вбили росіяни, — Кріль Богдан Андрійович, 1955 року народження. Він став восьмою жертвою цинічного нападу Росії.

“29 днів він перебував у критичному стані в реанімації, але життя, на жаль, врятувати не вдалося. Співчуття рідним! Вічна Памʼять”, — зазначив мер міста.

Нагадаємо, російська армія влаштувала обстріл Львова ракетами і дронами 4 вересня. Ворог пошкодив житлові будинки, автомобілі. Чимало людей постраждало й загинуло.

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