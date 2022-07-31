Востаннє українські ниви так палали в часи Другої світової війни - очільник Запорізької ОВА

За словами очільника Запорізької ОВА, Олександра Старуха, всього вже пошкоджено – 9693,63 га українського хліба. Востаннє українські ниви так палали в часи Другої світової війни.

Про це Старух розповів уінтерв‘ю Укрінформу.

"З 1 липня в Запорізькому районі внаслідок обстрілу та підпалу в 15 сільгосппідприємствах пошкоджені пожежами зернові культури на площі 1561,63 га, у Пологівському районі в 13 сільгосппідприємствах на площі 8132 га. Всього пошкоджено – 9693,63 га. Це досить велика цифра. Орієнтовно 30-40 тисяч тонн зернових. Приблизні збитки тільки по цьому питанню - 340 мільйонів гривень. Останній раз українські ниви так палали в часи навали німецьких нацистів. Зараз їх палять рашистські", – розповів очільник Запорізької ОВА.

Попри це Старух запевнив, що в Запорізькій області буде зібрано нормальний урожай – до 700 тисяч тонн на неокупованій частині.

"Зараз зерно є, область буде з хлібом, запаси цього року забезпечено", – наголосив керівник Запорізької ОВА.

Водночас, за словами Старуха, минулого року по всій області зібрали 5 мільйонів тонн зернових. Сьогодні ж основна аграрна частина в області розташована на лінії зіткнення або за нею. Старух каже, що там російські війська просто крадуть або купують зернові культури "за копійки".

"Зважаючи на поточну ситуацію, виникає питання, що буде з посівною кампанією наступного року. Ми можемо зіштовхнутися з тим, що люди не просто не матимуть мотивації, але і фізично на матимуть ресурсів, щоб це зробити. Тоді виникнуть питання із забезпеченням населення зерновою групою продовольства", – резюмував голова ЗОВА.

Зазначимо, під ракетними обстрілами, мінними пастками, пожежами на полях аграрії вже намолотили понад 400 тисяч тонн зернових. Нинішня врожайність ненабагато гірша за минулорічну. Але цьогоріч аграрії планують зібрати близько 70 млн тонн, 20 млн залишилося з попереднього врожаю.

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