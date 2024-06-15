"Востаннє з ним був зв’язок 29 травня": у Харкові зник журналіст – що відомо

У Харкові 29 травня зник безвісти журналіст та волонтер 43-річний Олександр Лапшин. Його розшукують уже два тижні.

Про це у Facebook повідомив Центр журналістської солідарності Харкова.

Олександр Лапшин працював фіксером міжнародної інформаційної агенції.

"Ми познайомилися в перші дні повномасштабного вторгнення Олександр просто почав знімати, щоб показувати правду. У нього прекрасна англійська, тому допомагав зі зйомками іншим, перекладав. Саша завжди підтримував у дуже важливих дрібничках: березень 22-го – пустий центр, нічого не працює, перебої зі зв'язком, а він просто відкривав офіс і напував кавою, роздавав інтернет. Він обожнює біг. Транспорт і таксі не ходили, він міг просто прибігти на місце прильоту для зйомки. Знаходив тренінг – одразу ділився інформацією. Дивовижна і щира людина зі своїм величезним космосом. Хай усе буде добре, і він знайдеться", – розповіла Ганна Черненко, співкоординаторка Центру.

Чоловік зник з квартири у Харкові. У його помешканні залишилсь телефон, документи, гроші та фотоапарат, з яким Лапшин майже не розлучався.

"Нічого не вказувало на те, щоб у нього були якісь проблеми. Напередодні він спілкувався з батьками, із братом, усе було добре. Зазвичай він ніколи не залишав телефон і завжди був на зв’язку. Що могло статися того дня, не зрозуміло", - розповіли рідні Олександра.

У поліції просять, якщо хтось має інформацію про місце перебування Олександра Лапшина, чи бачив його після 29 травня, повідомити за номером 068-257-36-98 чи 102.

Нагадаємо, звільнений воїн ЗСУ розповів, що український журналіст "УНІАН" Дмитро Хилюк перебуває у російському полоні.

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