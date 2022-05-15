"Вова, іб*ш їх, бл*ть": автор популярної фрази пояснив, чому став поважати Зеленського

Олександр Поворознюк, український підприємець-аграрій, відомий своїм зверненням до Володимира Зеленського, розповів чому став палким прихильником президента.

За словами Поворознюка, попри заяви інших політиків, що Зеленський нібито "вкрав ковідні гроші", у пам‘яті українців він залишиться як "президент, який зробив дороги".

Про це бізнесмен і комбат добровольчого батальйону розповів Наталії Мосейчук у шоу "Право на владу".

"Я за нього не голосував. Перед місцевими вибрами, коли так склалося, я очолив "Слугу народу" не тому, що я йому (Зеленському - ред.) став симпатизувати, а тому, що він дійсно почав робити, зокрема дороги", - каже Поворознюк.

Підприємець наголошує, що він більшість часу проводить за кермом, тому стан доріг в Україні був для нього дуже важливим.

"Для мене, як для людини, які більшість часу проводить в машині, це не те, що "уважуха"». Він залишиться назавжди в людських головах як президент, який зробив дороги. Я впевнений в цьому. Що б там не розказували. З "ковіда" вкрав гроші, пустив на дороги. Він же не в карман украв. Він же зробив дороги. А ви крали все життя і крадете і кладете в карман", - заявив бізнесмен.

Поворознюк зізнався, що і сам раніше "грішив" і порушував закон.

"Я такий самий порушник закону. Я колись крав солярку і за це був засуджений, але я пишаюся таким минулим", - наголосив бізнесмен.

Нагадаємо, Олександр Поворознюк розповів, як проти нього відкривали аж три кримінальні провадження за кілька днів. Таким чином представники "Партії регіонів" таким чином намагалися змусити його підтримати цих депутатів. Мовляв, решта мешканців району також підтримає голос свого лідера.

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