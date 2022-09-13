Вовчанськ вдома: з'явилося відео, як українські прикордонники очищають місто від "непотребу" (відео)

На Харківщині Сили оборони звільнили ще один населений пункт.

Додому повернувся Вовчанськ.

Про це пише Державна прикордонна служба України.

"Вовчанськ вдома. Прикордонники прибрали залишки непотрібу. Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.

Українські захисники позривали трикольорове російське ганчір'я із установ і закладів міста.

Окупанти так поспішали накивати лаптями від ЗСУ, що "погубили" техніку. Її забираютьукраїнські захисники. Вцілілу техніку підлатають і передадуть в підрозділи Сил оборони, щоб нищити окупантів.

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