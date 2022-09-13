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Вовчанськ вдома: з'явилося відео, як українські прикордонники очищають місто від "непотребу" (відео)

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Вовчанськ вдома: з'явилося відео, як українські прикордонники очищають місто від "непотребу" (відео)

Фото: Associated Press

На Харківщині Сили оборони звільнили ще один населений пункт.

Додому повернувся Вовчанськ.

Про це пише Державна прикордонна служба України.

"Вовчанськ вдома. Прикордонники прибрали залишки непотрібу. Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.

Українські захисники позривали трикольорове російське ганчір'я із установ і закладів міста.

Окупанти так поспішали накивати лаптями від ЗСУ, що "погубили" техніку. Її забираютьукраїнські захисники. Вцілілу техніку підлатають і передадуть в підрозділи Сил оборони, щоб нищити окупантів.

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