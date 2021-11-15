“Вовина тисяча”: у соцмережах народжується новий мем

Обіцянка президента Зеленського виплатити вакцинованим українцям тисячу гривень викликала спогади про так звану “Юліну тисячу”.

Після того, як президент України Володимир Зеленський анонсував у своєму відеозверненні у понеділок, 15 листопада, нову державну програму, за якою громадяни, щеплені від COVID-19 двома дозами вакцини, зможуть отримати тисячу гривень через додаток "Дія", у соцмережі з’явилися численні жарти та фотожаби з цього приводу.

ТСН.ua зібрав найдотепніші з них.

Майже всі коментатори в соцмережах з приводу оголошеного приємного бонусу для вакцинованих українців згадують давню ініціативу колишньої української прем’єр-міністерки Юлії Тимошенко повернути кошти колишнім вкладникам радянського “Ощадбанку”. У 2008 році з держбюджету роздали так звану “Юліну тисячу” понад 6 мільйонам громадян, витративши на це майже 6 мільярдів гривень.

Фото: Facebook

До речі, саме таку ж суму планується витратити й тепер на виплати вакцинованим — 3 мільярди до кінця цього року, а ще 3 мільярди після нового року. Враховуючи інфляцію, “Вовина тисяча”, як охрестили ці виплати, буде значно меншою, хоча на думку користувачів соцмереж, більш привабливою.

Фото: Facebook

“Тут почалися жарти про Вовину і Юліну тисячу. Хтось вже написав про популізм, але насправді схожого мало. І мені подобається така ініціатива, бо: це буде додатковим стимулом для вакцинації; це виділення коштів для громадян, які можна буде витрати тільки в певних секторах економіки, і це сектори, які чи не найбільше постраждали від локдауну. Тобто стимулювання економіки через підвищення попиту. Цікаво тільки, яким чином це буде адмініструватися, але це деталі. А ще напевно є ризики, бо наприклад, подібні виплати можуть спричинити зростання цін (інфляція), але про це знають фахові економісти, тому не беруся судити. В будь-якому випадку, подібні заходи необхідні. П.с. Вовина тисяча, обігрує Юліну”, - вважає громадський активіст Андрій Кулібаба.

Фото: Facebook

“Вовина тисяча - це реально чудова ідея. Вже десь з пів року я це пропонував у розмовах. Хоча реально її треба було впроваджувати ще влітку, а не у пік пандемії. Людям дійсно це заходить. Тоді б легко набрали 10 млн провакцинованих до кінця літа”, - написав політолог Ігор Чаленко.

Фото: Faebook

Фото: Facebook

Натомість політик Валерій Прозапас вважає, що обіцяну виплату усі вакциновані отримати не зможуть.

“Так-так-так... Для вакцинованих двічі - виділяють 3 мільярди цього року і ще 3 наступного, це якщо по 1 тисячі на 6 мільйонів чипірованих виходить. А таких вакцинованих ВЖЕ більше 8 мільйонів. На всіх же не вистачить, тим більше що і взяти ті мільярди же десь треба”, - підрахував він.

Фото: Facebook

Дехто із коментаторів зауважив, що початок програми символічно було оголошено 19 грудня — в день святого Миколая. З цього приводу жартівники переспівали відому святкову пісеньку. "Ой хто-хто Миколая любить, ой хто-то Біллу Гейтсу служить", - написали в коментарях, натякаючи на конспірологічну теорію про те, що під виглядом вакцинації відбувається "чіпування", якими "заправляє" американський бізнесмен та філантроп Білл Гейтс.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Нагадаємо, що кошти, які будуть зараховані повністю вакцинованим українцям можна буде витратити на придбання абонементів у спортзал, відвідання кінотеатрів, театрів тощо або купити квитки для мандрівок всередині країни. У такий спосіб президент Зеленський сподівається не тільки залучити більшу кількість українців до вакцинації, але й допомогти сферам економіки, які переживають важкі часи через карантин, зумовлений пандемією коронавірусу.

Фото: Facebook

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