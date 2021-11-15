“Вовина тисяча”: у соцмережах народжується новий мем

Обіцянка президента Зеленського виплатити вакцинованим українцям тисячу гривень викликала спогади про так звану “Юліну тисячу”.
Після того, як президент України Володимир Зеленський анонсував у своєму відеозверненні у понеділок, 15 листопада, нову державну програму, за якою громадяни, щеплені від COVID-19 двома дозами вакцини, зможуть отримати тисячу гривень через додаток "Дія", у соцмережі з’явилися численні жарти та фотожаби з цього приводу.
ТСН.ua зібрав найдотепніші з них.
Майже всі коментатори в соцмережах з приводу оголошеного приємного бонусу для вакцинованих українців згадують давню ініціативу колишньої української прем’єр-міністерки Юлії Тимошенко повернути кошти колишнім вкладникам радянського “Ощадбанку”. У 2008 році з держбюджету роздали так звану “Юліну тисячу” понад 6 мільйонам громадян, витративши на це майже 6 мільярдів гривень.
До речі, саме таку ж суму планується витратити й тепер на виплати вакцинованим — 3 мільярди до кінця цього року, а ще 3 мільярди після нового року. Враховуючи інфляцію, “Вовина тисяча”, як охрестили ці виплати, буде значно меншою, хоча на думку користувачів соцмереж, більш привабливою.
“Тут почалися жарти про Вовину і Юліну тисячу. Хтось вже написав про популізм, але насправді схожого мало. І мені подобається така ініціатива, бо: це буде додатковим стимулом для вакцинації; це виділення коштів для громадян, які можна буде витрати тільки в певних секторах економіки, і це сектори, які чи не найбільше постраждали від локдауну. Тобто стимулювання економіки через підвищення попиту. Цікаво тільки, яким чином це буде адмініструватися, але це деталі. А ще напевно є ризики, бо наприклад, подібні виплати можуть спричинити зростання цін (інфляція), але про це знають фахові економісти, тому не беруся судити. В будь-якому випадку, подібні заходи необхідні. П.с. Вовина тисяча, обігрує Юліну”, - вважає громадський активіст Андрій Кулібаба.
“Вовина тисяча - це реально чудова ідея. Вже десь з пів року я це пропонував у розмовах. Хоча реально її треба було впроваджувати ще влітку, а не у пік пандемії. Людям дійсно це заходить. Тоді б легко набрали 10 млн провакцинованих до кінця літа”, - написав політолог Ігор Чаленко.
Натомість політик Валерій Прозапас вважає, що обіцяну виплату усі вакциновані отримати не зможуть.
“Так-так-так... Для вакцинованих двічі - виділяють 3 мільярди цього року і ще 3 наступного, це якщо по 1 тисячі на 6 мільйонів чипірованих виходить. А таких вакцинованих ВЖЕ більше 8 мільйонів. На всіх же не вистачить, тим більше що і взяти ті мільярди же десь треба”, - підрахував він.
Дехто із коментаторів зауважив, що початок програми символічно було оголошено 19 грудня — в день святого Миколая. З цього приводу жартівники переспівали відому святкову пісеньку. "Ой хто-хто Миколая любить, ой хто-то Біллу Гейтсу служить", - написали в коментарях, натякаючи на конспірологічну теорію про те, що під виглядом вакцинації відбувається "чіпування", якими "заправляє" американський бізнесмен та філантроп Білл Гейтс.
Нагадаємо, що кошти, які будуть зараховані повністю вакцинованим українцям можна буде витратити на придбання абонементів у спортзал, відвідання кінотеатрів, театрів тощо або купити квитки для мандрівок всередині країни. У такий спосіб президент Зеленський сподівається не тільки залучити більшу кількість українців до вакцинації, але й допомогти сферам економіки, які переживають важкі часи через карантин, зумовлений пандемією коронавірусу.
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