"Вояж за 5000 доларів": на Закарпатті затримали групу ухилянтів (відео)

На Закарпатті правоохоронці затримали групу із 10 чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною в районі селища Вилок Берегівського району.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Також затримано шістьох осіб, які забезпечували "схему" переправлення чоловіків.

Правоохоронці встановили, що організатором є уродженець Луганська та п’ятеро жителів Закарпаття.

"Напередодні ухилянтів доправили до кордону, де планували переправити через річку за допомогою надувного човна. За такий "вояж" кожен із затриманих мав заплатити ділкам до 5000 доларів США. Фігурантів справи затримали на гарячому – під час спроби переміщення громадян через кордон. Найближчим часом їм повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на одного з фігурантів справи на розгляді в судах є кілька кримінальних проваджень за вчинення наркозлочинів у складі організованої злочинної групи.

Нагадаємо, СБУ викрила нові канали виїзду ухилянтів за кордон (фото).

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