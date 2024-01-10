"Військком Борисов на власних літаках би літав": нардеп про корупційний ризик у мобілізаційному законопроєкті

Навколо нового законопроєкту про мобілізацію тривають дискусії і є розуміння щодо необхідності запобігання корупції, отже прибирання усіх антиконституційних норм щодо обмежень.

Про це сказав народний депутат Олексій Гончаренко 9 січня.

За його словами, у законопроєкті про мобілізацію не мають міститися ніякы норми, що створюють корупційний ризик. Нардеп нагадав скандал із ексначальником Одеського обласного військкомату Євгеном Борисовим, якому в липні 2023-го було оголошено підозру у незаконному збагаченні на понад 188 млн гривень та умисне ухилення від несення служби.

"Особливо, не давати це в руки ТЦК, тому що... військком Борисов без цих інструментів собі "наколядував" на віллу в Морбельї в ТЦК. А якщо б йому дати інструменти, які пропонуються в цьому законі, де можна життя кожного чоловіка зупинити і зламати... він напевно б вже на власних літаках літав, маючи такі повноваження. Звичайно, це створює ризики корупції", — застеріг нардеп.

Водночас Олексій Гончаренко не виключив, що цей законопроєкт можуть ухвалити після тиску з Офісу президента.



"Головне, щоб не прозвучав якісь окрик з Банкової і це не почали продавлювати просто через коліно, без жодних дискусій і фахової розмови", — сказав Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, 9 січня під час засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядали урядовий законопроєкт про мобілізацію. Відомо, що рішення щодо Комітету ухвалити обіцяють 10 січня.

В Офісі президента зазначили, що наразі відбувається публічне обговорення законопроєкту на різних рівнях, зокрема в депутатських комітетах. Тож, за словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, до законопроєкту ще будуть внесені додаткові зміни.

Тим часом відомий юрист Ростислав Кравець зазначив, що варіант законопроєкту про мобілізацію містить багато недоліків та все ж несе корупційні ризики.

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